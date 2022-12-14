Высший антикоррупционный суд Украины изъял имущество Януковича в пользу Киева

14 декабря ВАКС Украины постановил изъять всю собственность Виктора Януковича, передав её государству.

Пресс-служба Высшего антикоррупционного суда Украины сообщила, что ведомство изъяло всю собственность бывшего украинского президента Виктора Януковича, передав её в пользу Киева. Известно, что ВАКС конфисковал резиденцию Януковича в Межигорье и комплекс ресторанов в Сухолучье.

Также орган изъял квартиру Виктора Януковича, его находящиеся в Украине денежные средства и культурные ценности, которыми обладал бывший президент страны.