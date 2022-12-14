Мобильные пункты обогрева дальнобойщиков откроют на границе Беларуси
2022-12-14 22:45
На отдельных участках белорусской государственной границы появятся пункты обогрева для водителей-дальнобойщиков.
Ряд белорусских информационных агентств сообщил о том, что в ближайшее время на участках границы Польши и Беларуси появятся пункты для обогрева дальнобойщиков, которые будут представлять из себя палатки с тепловой пушкой внутри. По данным СМИ, в пунктах обогрева могут находиться не только водители, но и все желающие, где их угостят горячим чаем и кофе.
Также отечественные журналисты отметили, что причиной появления мобильных пунктов обогрева на белорусско-польской границе является прогнозируемое понижение температуры воздуха.
Опубликовано: Ткачёв Андрей