Мобильные пункты обогрева дальнобойщиков откроют на границе Беларуси

На отдельных участках белорусской государственной границы появятся пункты обогрева для водителей-дальнобойщиков.

Ряд белорусских информационных агентств сообщил о том, что в ближайшее время на участках границы Польши и Беларуси появятся пункты для обогрева дальнобойщиков, которые будут представлять из себя палатки с тепловой пушкой внутри. По данным СМИ, в пунктах обогрева могут находиться не только водители, но и все желающие, где их угостят горячим чаем и кофе.

Также отечественные журналисты отметили, что причиной появления мобильных пунктов обогрева на белорусско-польской границе является прогнозируемое понижение температуры воздуха.