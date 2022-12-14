В Польше объяснили, кто мешает ввести потолок цен на газ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что в Евросоюзе не вводят потолок цен на газ из-за стран Северной Европы.

По его словам, в этой части ЕС никак не могут определиться с предельной ценой энергоносителя. Северную Европу не устраивает даже цена в 180-190 евро за 1 МВт ч.

Моравецкий уточнил, что на данном этапе важно обеспечить предсказуемые условия как для польского бизнеса, так и для всего европейского.

Он подчеркнул, что Польша выступает за расширение реального санкционного режима.