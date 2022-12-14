Эксперты объяснили, можно ли есть мед старше 5 лет
2022-12-14 23:51
Мед, который простоял 5 лет и больше, может превратиться из полезного продукта в опасный для здоровья.
Если продукт покрылся пышной белой пленкой, а его запах стал кислым, есть такой мед нельзя. Им вполне реально отравиться.
Мед, который просто засахарился, но не поменял вкус, безопасен. Правда, и пользы в нем меньше, чем в свежем.
Быстро портится мед, который стоял в тепле под прямыми лучами солнца. Первый признак испорченного меда – посторонний запах.
Опубликовано: Светлана Репина