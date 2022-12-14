Eveneing Standard: Запад пытается понять, как помочь Украине победить Россию

Издание Eveneing Standard со ссылкой на свои источники пишет, что Запад ищет возможность оказать Украине такую помощь, которая обеспечит ей решающее преимущество в конфликте с Россией.

При этом западные страны стараются не создавать оснований для эскалации конфликта, поэтому предоставляют ограниченную помощь.

Источники издания отмечают, что Киев может получить оборудование, упреждающее военные стратегии РФ, а также истребители.

Вместе с тем Запад не намерен поддерживать удары Украины по российской территории.