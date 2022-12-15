США вложили 11 млн долларов в разработку цифровой системы обучения пилотов
2022-12-15 00:03
Журнал Aerospase Testing International пишет, что Минобороны США подписало контракт с британским стартапом Aeralis на создание цифровой системы обучения пилотов.
Компания разрабатывает легкий учебно-боевой самолет. США профинансировали получение доступа к данным, сгенерированным внутренней системой Aeralis.
Общая сумма вложений составила 11 млн долларов. С помощью Aeralis американские военные планируют сократить риски и затраты.
Полученные данных будут использоваться в цифровом проектировании системы The Future Combat Air System.
Опубликовано: Светлана Репина