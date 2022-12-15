США вложили 11 млн долларов в разработку цифровой системы обучения пилотов

Медведев высмеял президента Латвии за предложение создать «Рижский трибунал»

Экс-президент России Дмитрий Медведев утверждает, что президент Латвии Эгилс Левитс предложил создать антироссийский трибунал в Риге, не подумав о последствиях подобных инициатив.

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