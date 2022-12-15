Сборная Марокко проиграла Франции на ЧМ по футболу, не забив ни одного гола

В полуфинальном матче чемпионата мира по футболу сборная Франции одержала победу над Марокко со счетом 2:0.

Первый гол забил французский защитник Тео Эрнандес уже на пятой минуте игры. На 79-й минуте форвард Рандаль Коло-Муани еще раз отправил мяч в ворота.

Сборная Франции стала вторым финалистом чемпионата. Теперь французам предстоит сыграть с Аргентиной, победившей в полуфинале Хорватию.

Финальный матч состоится 18 декабря, а накануне команды Марокко и Хорватии разыграют третье место.