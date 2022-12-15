Команда Франции переиграла сборную Марокко и вышла в финал ЧМ в Катаре
2022-12-15 00:16
Сборная Франции переиграла команду Марокко и вышла в финал чемпионата мира по футболу в Катаре.
Действующий чемпион мира по футболу сборная Франции обыграла команду Марокко со счетом 2:0 и вышла в финал чемпионата мира в Катаре.
В самом начале первого тайма, на пятой минуте игры, Тэо Эрнандес забил самый быстрый гол в истории полуфиналов чемпионатов мира с 1958 года и вывел Францию вперед. По занавес встречи, на 79 минуте, Коло-Муани Рандаль увеличил преимущество французов.
18 декабря сборная Франции встретится с командой Аргентины. В матче за третье место сыграют Хорватия и Марокко.
Опубликовано: Максим Алексеев