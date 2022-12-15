Команда Франции победила Марокко, став вторым финалистом ЧМ по футболу
2022-12-15 00:23
Футбольная сборная Марокко проиграла в полуфинале Чемпионата мира в Катаре национальной команде Франции.
В Катаре завершился полуфинальный матч Чемпионата мира по футболу, участниками которого стали сборные Франции и Марокко. Марокканская команда не сумела ни разу поразить ворота противника, пропустив два гола от французских игроков Коло Муани и Эрнандеса, благодаря чему Франция вышла в финал, где встретится со сборной Аргентины.
Характерно, что команда Франции вышла в финал Чемпионата мира второй раз подряд: в прошлый раз французы одержали победу в 2018 году на мундиале, проходившем в России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей