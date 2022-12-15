NYT: Илон Маск решил сэкономить и перестал платить за аренду офисов Twitter
2022-12-15 00:35
Издание The New York Times сообщает, что компания Twitter перестала оплачивать аренду своих офисов. Такое распоряжение поступило от гендиректора Илона Маска.
По решению владельца компании, не оплачивается аренда штаб-квартиры в Сан-Франциско и офисов, находящихся за границей.
По мнению Илона Маска, таким способом можно сократить расходы компании. Счета просрочены на несколько недель.
Миллиардер нашел еще один способ экономии: запретил частные авиаперелеты топ-менеджеров компании. Он также не планирует выплачивать выходные пособия уволенным сотрудникам.
Опубликовано: Светлана Репина