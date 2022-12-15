NYT: Илон Маск решил сэкономить и перестал платить за аренду офисов Twitter

Издание The New York Times сообщает, что компания Twitter перестала оплачивать аренду своих офисов. Такое распоряжение поступило от гендиректора Илона Маска.

По решению владельца компании, не оплачивается аренда штаб-квартиры в Сан-Франциско и офисов, находящихся за границей.

По мнению Илона Маска, таким способом можно сократить расходы компании. Счета просрочены на несколько недель.

Миллиардер нашел еще один способ экономии: запретил частные авиаперелеты топ-менеджеров компании. Он также не планирует выплачивать выходные пособия уволенным сотрудникам.