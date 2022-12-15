Белый дом: в Европе будут находиться 100 тысяч американских военных

Джон Кирби, координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям заявил, что США сохранят существующий уровень присутствия в Европе.

По его словам, изменение численности войск США в Польше или странах Балтии не планируется, ротационный механизм будет сохранен.

Кирби отметил, что на данный момент в Европе находится около 100 тыс. военнослужащих США.

Он также признал, что после начала спецоперации России на Украине численность американских военных в европейских странах была увеличена на 20 тыс. человек.