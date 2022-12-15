Evening Standard: Запад даст Киеву «решающее преимущество» в конфликте с РФ

Информагентство Evening Standard утверждает, что лидеры западных государств планируют предоставить Украине средства, которые обеспечат победу Киева над Москвой.

В четверг зарубежное издание Evening Standard со ссылкой на анонимного информатора сообщило, что высокопоставленные представители правительств государств коллективного Запада рассуждают на тему того, какую помощь можно оказать Украине, чтобы она одержала безоговорочную победу в военном конфликте с российскими войсками.

По данным источника Evening Standard, страны НАТО и США в частности хотят предоставить Киеву "решающее преимущество", не ограничивая себя в выборе передаваемого украинским войскам оружия. При этом журналисты подчеркнули, что Запад не станет осуществлять большие поставки новых вооружений Украине из-за нежелания спровоцировать конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом.