CBC: семилетняя беженка из Украины стала жертвой смертельного ДТП в Канаде

Полиция Канады обвинила местного жителя в гибели семилетней украинки в результате автомобильной аварии.

Телеканал CBC уведомляет, что 13 декабря в Канаде скончалась семилетняя девочка, которая стала жертвой аварии. Известно, что погибшую звали Мария Легенковская, и она переехала в Канаду из Украины вместе с родителями после начала российской специальной военной операции.

По данным CBC, полиция арестовала местного жителя Хуана Мануэля Бессера Гарсиа, предварительный суд над которым уже состоялся. Гарсиа обвиняется в умышленном скрытии с места ДТП и смертельном наезде на человека. Репортёры CBC отмечают, что канадец вновь предстанет перед судом 15 декабря, до тех пор оставаясь под стражей.