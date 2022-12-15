WSJ: Си Цзиньпин увеличил долгосрочную ставку Китая на Россию

Издание Wall Street Journal утверждает, что китайский лидер Си Цзиньпин принял решение об укреплении союзнических отношений между Россией и Пекином.

Американский журнал Wall Street Journal уведомляет, что после начала боевых действий в Украине глава коммунистической партии Китая Си Цзиньпин поручил всем уровням китайского правительства увеличить долгосрочную ставку на союзнические отношения с Россией, активизировав закупку российских энергоресурсов и аграрной продукции. Также Си Цзиньпин посоветовал предприятиям КНР больше инвестировать в Россию.

По данным публицистов из WSJ, несколькими гадами ранее Си Цзиньпину представили доклад от местного университета Циньхуа, в котором утверждалось, что в будущем экономика РФ будет уничтожена. Си Цзиньпин раскритиковал данный документ, назвав его "чепухой".