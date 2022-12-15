WSJ: Си Цзиньпин требует укрепления экономических связей с Россией

The Wall Street Journal сообщает, что китайский лидер Си Цзиньпин дал правительству страны поручение об укреплении экономических связей с РФ.

По информации издания, речь идет, в первую очередь, о наращивании импорта энергоносителей и сельскохозяйственной продукции.

Китай также планирует расширять энергетическое взаимодействие с Россией в Арктике и обещает увеличить инвестиции в инфраструктуру РФ.

Журналисты также обращают внимание на то, что между странами растут объемы финансовых операций в национальных валютах для защит от санкций.