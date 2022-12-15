Полковник Макгрегор: США дали понять Путину, что не хотят мирного разрешения украинского конфликта

Экс-советник главы Минобороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что американские власти дали понять Владимиру Путину, что не заинтересованы в мирном разрешении конфликта на Украине.

По его словам, США не собираются вести переговоры, чтобы урегулировать ситуацию. Поэтому исход конфликта будет определяться на полях сражений.

Полковник считает, что Зеленскому следует через США добиваться прекращения огня из-за высокой вероятности наступления российских военных и огромных потерь ВСУ.

Макгрегор отметил, что действия США привели к гибели сотен тысяч украинцев, но Вашингтон никогда не признает своих ошибок.