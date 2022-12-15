Глава ВОЗ Гебрейсус надеется, что в следующем году можно будет отменить чрезвычайную ситуацию по COVID-19

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус надеется, что в следующем году в мире будет отменен режим чрезвычайно ситуации из-за COVID-19.

Он рассказал, что год назад от омикрон-штамма коронавируса умирало по 50 тыс. человек в неделю.

За прошедшую неделб в мире зафиксировано 10 тыс. смертей от COVID-19.

При этом глава ВОЗ подчеркнул, что коронавирус навсегда останется с человечеством, поэтому необходимо подумать о том, как с ним справляться.