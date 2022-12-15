Starlink и OneWeb не могут работать в России из-за национальной системы «Скиф»

Генеральный директор компании «Спутниковая система «Гонец», которая контролирует оператора «Сфера» Павел Черенков рассказал, почему в России не работают Starlink и OneWeb.

По его словам, они претендуют на те же частоты, на которых работает российская спутниковая система «Скиф».

Черенков уточнил, что система «Скиф» подала заявку в Международный союз электросвязи раньше, чем Starlink и OneWeb.

Он признал, что Starlink и OneWeb предлагали скорректировать частоты, однако использование этих спутниковых систем на территории России было запрещено.