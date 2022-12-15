Сирия потребовала вывода американских военных с ее территории
2022-12-15 01:51
Сирия требует от США вывода войск с ее территории. Еще одно требование касается возврата захваченных нефтегазовых месторождений.
Власти страны заявили, что Сирии должна быть выплачена компенсация за украденные энергоресурсы.
Ранее в Белом доме выразили обеспокоенность по поводу боевых действий Турции в северной части Сирии.
В США считают, что турецкая операция угрожает безопасности американцев, которые пытаются разгромить ИГИЛ.
Опубликовано: Светлана Репина