Байден: мир столкнётся с ещё одной пандемией уровня COVID-19

Джо Байден предупредил мировое сообщество о неизбежности появления новой пандемии.

15 декабря американский президент Джозеф Байден выступил на саммите США - Африка в Вашингтоне, где публично заявил, что человечество будет вынуждено противостоять ещё одной пандемии, которая будет соответствовать по силе коронавирусной. Характерно, что Байден не стал делиться источником своей информации о новой болезни будущего, также отказавшись сообщать любые подробности по этой теме.

Кроме того, Джо Байден напомнил, что с начала коронавирусной пандемии Соединённые Штаты поставили 231 миллионов дозировок вакцин в 49 стран африканского континента.