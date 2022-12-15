Daily Mail: учения России с баллистической ракетой «Ярс» стали посланием Западу

Газета Daily Mail уведомляет, что Владимир Путин послал чёткий сигнал странам Запада, проведя учения с ракетной установкой "Ярс".

Британская газета Daily Mail сообщает, что накануне в Калужской области России прошли учения по применению новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", где данный снаряд был доставлен в пусковую шахту.

Пр мнению аналитиков Daily Mail, текущие учения с применением российских "Ярсов" являются сигналом Владимира Путина ко всем западным государствам о недопустимости любой агрессии в отношении России, поскольку межконтинентальная баллистическая ракета такого уровня в состоянии поразить цели в Великобритании и Соединённых Штатах.