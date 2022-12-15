WP: Байден пока не одобрил поставку ракетных комплексов Patriot на Украину

The Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщает, что поставка ракетных комплексов Patriot будет одобрена Джо Байдено при соблюдении определенных условий.

Речь идет, в частности, о решении вопроса с обслуживанием таких комплексов. Разъяснения по этому поводу должен дать Пентагон.

Сейчас в Минобороны США прорабатывают вопрос подготовки военных. Скорее всего, она будет проводиться в Германии.

Источник издания отмечает, что на такую подготовку может потребоваться более полугода. Ракетные комплексы планируется поставлять с американских складов.