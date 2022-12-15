После драки у бара Лепс уехал из России
2022-12-15 02:30
После ухода со сцены во время вступления и драки возле питерского бара Григорий Лепс уехал из России.
Артиста заметили в аэропорту Стамбула, где он садился в самолет до Милана. Вероятно, в аэропорт певец поехал прямо с выступления в Крокусе в Москве.
На 31 декабря у Григория Лепса запланировано выступление в Барвихе, так что отдыхать он собирается недолго.
Однако попасть на новогодний концерт смогут далеко не все, поскольку билеты стоят 900 тыс. рублей.
Опубликовано: Светлана Репина