Саакашвили объявил голодовку, но через несколько часов передумал

Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Вахтанг Барамашвили предоставил журналистам возможность ознакомиться с письмом его подзащитного.

В нем говорится о том, что Саакашвили объявил голодовку, но через несколько часов прекратил ее по просьбе европарламентариев.

Он отмечает, что на данном этапе нельзя давать повод для заявлений о том, что он сам причиняет себе вред.

Саакашвили уточнил, что его плохое самочувствие связано не с отказом от пищи, а с тем, что он был отравлен.