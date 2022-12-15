Radaronline: Брюс Уиллис перестал узнавать родных из-за тяжелой болезни

Портал Radaronline сообщает о резком ухудшении здоровья Брюса Уиллиса. Актер перестал узнавать близких людей из-за тяжелой болезни.

Врачи диагностировали у него афазию. Сейчас Уиллис практически не разговаривает и понимает далеко не все из обращенной к нему речи.

Источник отмечает, что жена Эмма стала его голосом. Иногда Брюс чувствует себя нормально, но это случается все реже.

На днях бывшая супруга Уиллиса Деми Мур вместе с их тремя дочерьми организовали для актера празднование досрочное Рождества.