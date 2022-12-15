Экс-глава ЦРУ Петреус раскрыл истинные цели участия США в украинском конфликте

Экс-руководитель ЦРУ Дэвид Петреус в эфире Fox News рассказал, зачем Соединенные Штаты помогают Украине.

По его словам, США хотят закрепить за собой статус ведущей сверхдержавы мира.

Это особенно важно для страны после вывода войск из Афганистана. Сейчас США заинтересованы в том, чтобы показать: они будут главенствовать в мире.

Петреус напомнил, что на данный момент США уже оказали Украине военную помощью на 19 млрд долларов и экономическую – на 13 млрд долларов.