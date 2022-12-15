WP: США собираются поставлять Украине оборудование для преобразования обычных авиабомб в управляемые
2022-12-15 03:28
The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщает, что США планируют передать Украине оборудование, с помощью которых можно переделывать обычные авиационные боеприпасы в управляемые.
Вероятно, речь идет о комплектах JDAM, разработанных в США. У американских военных уже есть опыт их использования.
Преобразование возможно для боеприпасов, которые используются на истребителях и бомбардировщиках.
Источник издания не располагает информацией о том, одобрил ли передачу такого оборудования Украине Джо Байден.
Опубликовано: Светлана Репина