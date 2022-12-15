Bloomberg: Канада возвращает санкции на турбины для «Северного потока»

Агентство Bloomberg сообщает, что канадское правительство приняло решение о возобновлении санкций в отношении турбинного оборудования для российских трубопроводов «Северный поток».

Ранее санкции в отношении канадского предприятия Siemens Energy, где ремонтировали турбины, были отменены.

Такая мера была принята по просьбе правительства Германии. Но сейчас это решение отменено.

Канада планирует официально объявить о восстановлении санкций утром 15 декабря. Украину и Германию уже известили об этом.