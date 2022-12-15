Гурулев: санкции позволили России вернуть все, что было продано Западу при Ельцине

Член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал в отставке Андрей Гурулев заявил, что санкции пошли на пользу России.

Он пояснил, что из-за ограничений, введенных Западом, России пришлось национализировать предприятия, которые ранее были проданы иностранцам.

В результате российский бизнес получил эти компании с дисконтом в десять раз и более.

Таким образом, все, что было распродано западным странам в период президентств Ельцина, вернулось обратно в РФ.