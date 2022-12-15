Анна Заворотнюк покинула Россию вместе с мужем
2022-12-15 08:01
Дочь больной раком актрисы и ведущей Анастасии Заворотнюк Анна покинула РФ в компании своего мужа.
Модель Анна Заворотнюк покинула РФ, так как устала от длительных командировок своего супруга, о чем сообщила в личном блоге.
26-летняя наследница Анастасии Заворотнюк призналась, что решение уехать за рубеж, оставив семью, далось ей нелегко.
Она переехала не одна, а с мужем, который практически не бывал дома из-за постоянных командировок за границей.
Анна не знает, вернется ли в РФ.
Опубликовано: Наталья Гончарова