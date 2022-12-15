Сейм Польши проголосовал за признание РФ государством-спонсором терроризма

Польский Сейм большинством в 231 голос принял резолюцию о признании России государством, поддерживающим терроризм, сообщает TVP.INFO. Отмечается, что депутаты от оппозиции не голосовали. Против проголосовали два депутата.

На сессии Сейм проголосовал за резолюцию о признании России страной, поддерживающей терроризм. В ходе вечерних дебатов представители партии клубов единогласно высказались в поддержку резолюции, содержание которой было предварительно согласовано.

Однако в ходе обсуждения в проект была внесена поправка от правящей партии "Закон и Справедливость" (PiS), вызвавшая возражения со стороны оппозиции. В итоге оппозиционные депутаты не приняли участия в голосовании, нарушив кворум.

Голосование по проекту постановления возобновилось в среду. Во-первых, голосовалась поправка о Смоленской катастрофе - она ​​была принята большинством в 230 голосов; Против проголосовало 213 человек, 1 воздержался.

"Сейм Республики Польша признает Российскую Федерацию государством, поддерживающим терроризм и применяющим террористические меры", - гласит текст резолюции.

Как говорится в документе, Россия "систематически нарушает права человека, международное право и Устав ООН и ряд других обязательств", "нападает на территории других стран, совершает вооруженные нападения, военные преступления и геноцид", "осуществляет враждебные экономические деятельности, в частности в области энергетики".

﻿Как указано в постановлении Сейма, Россия несет "прямую ответственность за крушение в июле 2014 года рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, когда погибли 298 пассажиров и членов экипажа", а также за "крушение рейса ВВС Польши (рейс 101 ) в Смоленске в апреле 2010 года, в результате чего на борту погибли 96 человек, в том числе президент Республики Польша Лех Качиньски, представители правительства Польши, высокопоставленные военачальники Польши и НАТО, а также члены польского парламента.