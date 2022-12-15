Винер рассказала о жизни Кабаевой в настоящее время

APS
2022-12-15 08:10

Заслуженный тренер по гимнастике Ирина Винер рассказала о жизни своей подопечной Алины Кабаевой, которая пропала с радаров в последнее время.

Алина Кабаева - ученица Ирины Винер, которую считает своей второй мамой.

Заслуженный тренер по художественной гимнастике рассказала, что Кабаева поддерживает любимый спорт, но тренером не стала, а занялась другим делом.

В ведении гимнастки огромная медиагруппа. Эта работа очень ответственная, но интересна Алине и занимает все ее время.

Опубликовано: Наталья Гочарова







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