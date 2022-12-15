Винер рассказала о жизни Кабаевой в настоящее время

Заслуженный тренер по гимнастике Ирина Винер рассказала о жизни своей подопечной Алины Кабаевой, которая пропала с радаров в последнее время.

Алина Кабаева - ученица Ирины Винер, которую считает своей второй мамой.

Заслуженный тренер по художественной гимнастике рассказала, что Кабаева поддерживает любимый спорт, но тренером не стала, а занялась другим делом.

В ведении гимнастки огромная медиагруппа. Эта работа очень ответственная, но интересна Алине и занимает все ее время.