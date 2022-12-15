В ходе беспорядков после поражения Марокко на ЧМ-2022 француз насмерть задавил 14-летнего марокканского подростка
После поражения Марокко в полуфинале чемпионата мира по футболу в нескольких европейских городах вспыхнули беспорядки.
На юге Франции в Монпелье погиб 14-летний подросток, которого сбила машина. По сообщениям местных СМИ, группа людей пыталась снять французский флаг с окна автомобиля, в этот момент водитель увеличил скорость и сбил мальчика.
Водитель скрылся, а автомобиль был обнаружен недалеко от места аварии, сообщило AFP со ссылкой местные власти.
Подростка доставили в больницу, где он скончался вскоре после оказания медицинской помощи.
Столкновения вспыхнули и в других городах. В Париже на Елисейских полях произошли столкновения фанатов с полицией.
В Брюсселе полиция арестовала около 100 человек за нарушение общественного порядка, повреждение двух полицейских автомобилей и хранение несанкционированных фейерверков, сообщает бельгийское информационное агентство Belga со ссылкой на заявление полиции.
Опубликовано: Николай Скира