Дачные эксперты объяснили, какую пользу могут принести использованные чайные пакетики на огороде

В них есть такие полезные элементы, как калий, марганец, фосфор, а также полезные вещества, защищающие корни растения от грибка.

Бывалые огородники знают, что чайные пакетики обязательно пригодятся на грядках, и потому собирают их. К слову, их также можно использовать для дренажа для комнатных растений. Для этого положить 5-10 пакетиков на дно вазона - чтобы земля не высыпалась, и вода могла свободно вытекать.

В таких спитых пакетиках очень много полезных элементов: калий, марганец, фосфор. А также - масса иных полезных веществ, защищающих корни растений от грибка.

Перед использованием их надо подсушить, а затем содержимое пересыпать в банку из стекла. На основе такой заварки можно будет делать настои для внекорневой подкормки растений.

Такое средство подойдет и для садовых растений. Опытные дачники рекомендуют раз в месяц посыпать компост спитым чаем - это ускорит процесс распада отходов. При этом достаточно взять 3-4 столовые ложки продукта.

Чайные пакетики подойдут и в качестве мульчи для клубники либо смородины. Во время пересадки рассады в открытый грунт также можно насыпать в лунки по 1-2 ложки чая, чтобы ускорить рост молодых растений.