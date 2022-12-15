Стас Пьеха решил стать психоаналитиком

Об этой специальности певец мечтал еще в юности и даже в нулевых поступал в институт, но тогда учеба его не вдохновила.

Певец Стас Пьеха начал изучать психоанализ. Внук легендарной певицы заявил, что эта тема ему близка. Звезда рассчитывает, что через пять лет даже сможет преподавать.

"Сейчас прохожу курс психоанализа, буду учиться два года, - цитирует Стаса Рrozvezd. – Потом нужно еще 3 года отучиться, чтобы иметь право преподавать".

Певец уточнил, что обучение ведется не по классической схеме, сессии он не сдает. "Два года ходим на групповые занятия по психоанализу. Со мной учится еще 16 человек – психологов", - отметил Пьеха.

По словам звезды, квалифицированным психологом он хотел стать еще в юности. В 2000-м году даже поступал в институт, чтобы получить эту специальность, однако тогда занятия не вдохновили.

"Раз 15 сходил в институт, и решил с этим закончить, - признался Стас. -Я тогда работал парикмахером, пел в кабаках, мне надо было зарабатывать. Зато сейчас учусь от души".