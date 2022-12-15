Коллеги перестали здороваться с Ахеджаковой из-за ее позиции против СВО

Актриса Лия Ахеджакова рассказала, что после того, как она обозначила свою позицию относительно ситуации в Украине, с ней перестали общаться коллеги по сцене и экрану.

Лия Ахеджакова пожаловалась в эфире Ютуб-шоу "Бюро" на своих коллег-артистов, которые отвернулись от пожилой актрисы из-за ее позиции против того, что происходит сегодня в Украине.

Знаменитость старается не обсуждать политику с коллегами, опасаясь столкнуться с негативом в свой адрес.

Артистка рассказала, что ее Александр Берда, с которым она работала долгие годы, даже не здоровается с ней.

Ахеджакова рассказала, что расплакалась, так как не смогла сдержать эмоций.