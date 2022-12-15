Принц Гарри вместе с Меган Маркл зарабатывают на тайне покойной королевы

Уход в иной мир Елизаветы II подтолкнул неутомимых Сассексов к очередному некрасивому поступку.

Документальный фильм о жизни монаршего двора Британии, вопреки ожиданиям, вышел довольно пресным. В частности, первая серия почти полностью посвящена принцессе Диане, которую боготворит младший сын.

Концепция сериала в основном базируется на самом скандальном интервью, которое принц Гарри и его жена Меган Маркл дали американской журналистке Опре Уинфри после переезда за океан, сообщает Экспресс газета.

Однако и здесь нашлись моменты, возмутившие зрителей. Сассексы не постеснялись заработать на тайне королевы, которую та оберегала долгие годы.

Меган и Гарри в одном из эпизодов со смехом позируют на фоне детской мебели и кукольных сервизов, которые принадлежали покойной монархине. Эти кадры сняты в святая святых Виндзорского замка.

Юная Елизавета, как известно, со своей сестрой Маргарит все свободное время проводили в «Маленьком доме», известном как Y Bwthyn Bach. Девочки устраивали там кукольные чаепития и очень дорожили уединением. До сегодняшнего дня посторонние не видели внутреннего убранства знаменитой «обители».

Тайное стало явным благодаря беспринципности Меган Маркл, которая еще до переезда в Калифорнию мужа принца Гарри документировала свою жизнь на Туманном Альбионе. И, когда ей предложили контракт, поспешила обнародовать «компромат», наверняка осознавая, насколько это некрасиво.

«Королева всю жизнь скрывала частные моменты жизни от публики, а эта вертихвостка показала»; «Что не так с этой женщиной, когда-нибудь она остановится?»; «Маркл действовала как туристка, а не как жена члена королевской семьи», — заключили интернет-пользователи.