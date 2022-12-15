Строители подали на Тимати долговой иск в 7 миллионов рублей

39-летний рэпер оплатил только часть выполненных работ, и строительная компания вынуждена обратиться в суд.

Тимати обратился в компанию, чтобы провес ти ремонтные и отделочные работы на своих объектах недвижимости. Он владеет ресторанами и клубами и считается одним из успешных российских звезд.

Но все это не мешает Тимуру Юнусову не рассчитываться по счетам. И представители строительной компании сегодня требуют от звезды выплаты долга в размере 7 миллионов рублей.

Тимати и ООО «Ами-проект» в 2019-м году заключили договор строительного подряда. Рэпер выполненные работы оплатил частично.

Представители компании в итоге были вынуждены обратиться в суд.

«Задолженность составляет 2,4 миллиона рублей, неустойка еще 4,4 миллиона. Речь идет о демонтажно-монтажных, ремонтных, отделочных работах на объектах Тимура Ильдаровича Юнусова", - сообщила СтарХиту пресс-служба Мещанского районного суда.