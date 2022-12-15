Самые старые в мире: с аукциона продали джинсы 1850-х годов

Американские рабочие штаны были подняты вместе с обломками затонувшего 165 лет тому назад парохода.

Колесный пароход SS Central America в 1857 году к потерпел крушение в шторме у берегов Северной Каролины. На его борту было около 600 человек: 477 пассажиров и 101 член экипажа. А также более 9 тонн золота, добытого в период калифорнийской золотой лихорадки, сообщает Вокруг света.

В 1988 году были обнаружены обломки этого судна. Со дна подняли несколько сотен предметов, в том числе - личные вещи пассажиров экипажа. В одном из сундуков обнаружены мужские рабочие брюки. Вода и время их подпортили, но в целом состояние не такое уж и плохое.

Ширинка на пяти пуговицах навела на мысль, что это одна из первых пар рабочих брюк, пошитых из сверхпрочной парусины, которые в обиход ввел Ливай Страусс.

«Изначальный цвет ткани неизвестен, черные и коричневые цвета являются пятнами от сундука и другого его содержимого, — пояснили эксперты. — Брюки выглядят новыми, возможно, их купили в Сан-Франциско». Любопытно, что ширинка брюк почти идентична современным Levi's.

Джинсы выставили на аукцион в штате Невада. За брюки выручили114 тысяч долларов.

На сегодняшний день это - самая старая в мире пара джинсов. Исследователи подчеркивают, что более ранних джинсов с застежкой из пяти пуговиц не существует. А эти были выпущены на 16 лет раньше официальной пары джинсов компании Levi Strauss & Co.