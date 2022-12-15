Символ советской эпохи: кто придумал граненый стакан, ставший культовым в СССР
Авторство этого изобретения приписывают скульптору Вере Мухиной, и в России даже празднуют День граненого стакана.
Бытует мнение, что дизайн стеклянного символа разработала знаменитая Вера Мухина. Ежегодно в День граненого стакана 11-го сентября родственники скульптора его опровергают.
Как сообщает Рамблер, на самом деле граненый стакан изобрели много столетий назад, но в СССР его усовершенствовали, а стекольный завод в Гусь-Хрустальном поставил на поток.
Выпускались стаканы с
В Гусь-Хрустальном выпускают стаканы и сегодня: за смену с конвейера сходит 120 тысяч единиц такой емкости. По словам технического директора стекольного завода Михаила Тростина, сейчас качество даже лучше, чем в советсткий период.
Спрос на этот товар есть - классика, как выяснилось, не выходит из моды.
Опубликовано: Светлана Гаврусева