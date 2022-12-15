Символ советской эпохи: кто придумал граненый стакан, ставший культовым в СССР

Авторство этого изобретения приписывают скульптору Вере Мухиной, и в России даже празднуют День граненого стакана.

Бытует мнение, что дизайн стеклянного символа разработала знаменитая Вера Мухина. Ежегодно в День граненого стакана 11-го сентября родственники скульптора его опровергают.

Как сообщает Рамблер, на самом деле граненый стакан изобрели много столетий назад, но в СССР его усовершенствовали, а стекольный завод в Гусь-Хрустальном поставил на поток.

Выпускались стаканы с 10-ю, 12-ю, 14-ю, 16-ю, 18-ю и 20-ю гранями. Разница в цене тоже была разной: классический 16-ти гранный стоил 7 копеек, более рифленый, с 20 гранями - 14 копеек. Но вместимость стакана была единой: до стеклянного ободка — 200 мл, а до краев — 250 мл.



В Гусь-Хрустальном выпускают стаканы и сегодня: за смену с конвейера сходит 120 тысяч единиц такой емкости. По словам технического директора стекольного завода Михаила Тростина, сейчас качество даже лучше, чем в советсткий период.

Спрос на этот товар есть - классика, как выяснилось, не выходит из моды.