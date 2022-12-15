Налоговая закрыла последнюю компанию Пугачевой "АБП" в РФ, объявив ее банкротом

Инспекция по налоговым сборам ликвидировала последний бизнес Аллы Пугачевой на территории России - компанию "АБП". Причина - банкротство.

Фирма Аллы Пугачевой "АБП" начала деятельность с 2010 года. Через данную структуру функционирование осуществляла радиостанция певицы "Радио Алла", генеральным директором которой значилась Елена Чупракова, являющаяся менеджером артистки.

Компания также занималась организацией концертов Аллы Борисовны, последний из которых состоялся в 2019 году.

О закрытии "АБП" было подано заявление 23 ноября текущего года.