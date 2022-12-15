Кремль ответил сейму Польши на резолюцию о поддержке терроризма Россией

Пресс-секретарь Кремля ответил депутатам польского сейма, принявших резолюцию о признании России спонсором терроризма.

Решение депутатов сейма Польши о признании России спонсором терроризма можно воспринимать как ничто иное, продолжение "антироссийской истерии", заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Что касается решения польского сейма, то продолжается антироссийская истерия, так к этому и относимся", - сказал он.

Сейм Польши 14 декабря принял резолюцию, признающую Россию "страной поддерживающей терроризм". Также польские парламентарии возложили на Москву ответственность за уничтожения самолета Малазийских авиалиний в апреле 2010 года.