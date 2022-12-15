The Washington Post: США планирует передадать Украине средства модернизации боеприпасов

Вашингтон планирует передать Киеву средства при помощи которых обычные боеприпасы можно модернизировать до "умных бомб".

Администрация Белого Дома планирует передать в распоряжение украинских военных средства, при помощи которых можно модернизировать неуправляемые авиационные боеприпасы до "умных бомб", пишет The Washington Post со ссылкой на свои информированные источники.

По сведениям издания речь идет о комплектах оборудования на основе технологий GPS Joint Direct Attack, которые могут устанавливаться на боеприпасы разного вида. Ранее подобная технология применялась на авиационных бомбах.

Издание отмечает, что пока не известно, одобрил ли подобную инициативу президент Джо Байден.