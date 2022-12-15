Эксперты объяснили, какие цветы обязательно должны быть в квартире

В этот список нужно включить каланхоэ, фикус, кактус и ряд некоторых других растений.

Цветы в квартире создают уют и благоприятную атмосферу. При этом есть такие растения, которые могут приносить конкретную пользу в разных ситуациях, и без них просто не обойтись.

Прежде всего, желательно, чтобы в доме было каланхоэ, обладающее уникальными лекарственными качествами.

Фикус тоже не только приносит пользу, но и выглядит красиво, потому становится настоящим украшением комнаты. Домашний фикус медленно растет, но зато долго остается любимцем хозяев и не требует особого ухода. Его плюс в том, что он притягивает пыль на плотные листья, и останется только промыть их.

Если нет времени для ухода за растением, тогда лучше остановиться на кактусе. Считается, что он защищает семью от сглаза и плохой энергетики. Этот суккулент медленно растет, не занимает много места. Но даже небольшое растение активно поглощает электромагнитные волны, излучаемые телевизором, компьютером, СВЧ-печью.

Мало кто остается равнодушным к бегонии. При грамотном уходе его крона весь год покрыта розочками разных цветов - от розового до желтого. Она также хороший антидепрессант.

Розмарин может стать аптечкой на окне. В составе травянистых листьев растения огромное количество ненасыщенных жирных кислот, включая лауриновую и олеиновую.

Отвары этой травы помогают при расстройствах ЦНС, ОРВИ, болях и спазмах, ожогах и гнойных проявлениях, а также многих других проблемах со здоровьем.