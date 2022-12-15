МИД РФ: Папа Римский извинился перед Россией за слова о бурятах и чеченцах
2022-12-15 13:47
Российский МИД сообщил, что Папа Римской сообщил принес извинения России за слова о солдатах.
Папа Римский Франциск извинился перед Российской Федерацией за слова о российских солдатах из Бурятии и Чечни. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на заявление российского МИДа.
"МИД: Россия по дипломатическим каналам получила от Ватикана извинения за высказывание папы Франциска о чеченцах и бурятах, инцидент исчерпан", - передает РИА Новости.
Также российское внешнеполитическое ведомство выразило надежду на дальнейшее сотрудничество с Ватиканом.
Напомним, что ранее Папа Франциск назвал бурятских и чеченских солдат наиболее жестокими в российском контингенте в Украине.
Опубликовано: Николай Скира