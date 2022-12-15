Аксенов: Пентхаус Зеленского в Ялте будет национализирован
2022-12-15 13:59
Глава Крыма Аксенов сообщил, что имение президента Украины на полуострове будет передано России.
У президента Украины Владимира Зеленского в Ялте есть огромны особняк, который, по слухам, тогдашний шоумен приобрел за 164 тысячи долларов.
Теперь же сообщается, что глава Крыма Аксенов распорядился отобрать дом у украинского президента и национализировать его.
По словам Аксенова, которые приводят российские медиа, он из принципа намерен отобрать имущество именно у Владимира Зеленского.
"Из принципа именно у него заберём и кому-то подарим", — сказал он.
Опубликовано: Николай Скира