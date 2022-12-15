Аксенов: Пентхаус Зеленского в Ялте будет национализирован

Глава Крыма Аксенов сообщил, что имение президента Украины на полуострове будет передано России.

У президента Украины Владимира Зеленского в Ялте есть огромны особняк, который, по слухам, тогдашний шоумен приобрел за 164 тысячи долларов.

Теперь же сообщается, что глава Крыма Аксенов распорядился отобрать дом у украинского президента и национализировать его.

По словам Аксенова, которые приводят российские медиа, он из принципа намерен отобрать имущество именно у Владимира Зеленского.

"Из принципа именно у него заберём и кому-то подарим", — сказал он.