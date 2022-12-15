Брежнева обратилась к поклонникам из Берлина
2022-12-15 14:01
Исполнительница Вера Брежнева наконец вышла на связь со своими поклонниками, записав видео своего пребывания на одной из улиц Берлина, украшенного для новогодних праздников.
Долгое время информация о месте нахождения певицы Веры Брежневой осталась неизвестной, но на днях знаменитость вышла на связь с фанатами из Германии.
Брежнева выложила в сеть видео по-новогоднему украшенного Берлина. Рядом с исполнительницей не было ее мужа, музыкального продюсера Константина Меладзе.
После увольнения своего PR-менеджера артистка намерена продвигать себя самостоятельно.
Опубликовано: Наталья Гончарова