Вице-премьер Украины рассказала о «добровольной эвакуации» жителей из Херсона

Ирина Верещук рассказала о «добровольной эвакуации» жителей из подконтрольной Киеву части Херсонской области.

С начала "добровольной эвакуации" 11 тысяч жителей контролируемой Киевом части Херсонской области выехали в "более безопасные места", заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.;

"Всего эвакуировано 11 тысяч жителей. Из них четыре тысячи уехали добровольно, еще четыре тысячи воспользовались государственной помощью", - передал слова Верещук Telegram-канал министерства реинтеграции Украины.

Вице-премьер подчеркнула, что постоянные обстрелы не дают наладить нормальную жизнь в регионе.