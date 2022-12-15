Вице-премьер Украины рассказала о «добровольной эвакуации» жителей из Херсона
2022-12-15 14:04
Ирина Верещук рассказала о «добровольной эвакуации» жителей из подконтрольной Киеву части Херсонской области.
С начала "добровольной эвакуации" 11 тысяч жителей контролируемой Киевом части Херсонской области выехали в "более безопасные места", заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.;
"Всего эвакуировано 11 тысяч жителей. Из них четыре тысячи уехали добровольно, еще четыре тысячи воспользовались государственной помощью", - передал слова Верещук Telegram-канал министерства реинтеграции Украины.
Вице-премьер подчеркнула, что постоянные обстрелы не дают наладить нормальную жизнь в регионе.
Опубликовано: Максим Алексеев