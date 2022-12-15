ВКС России сбили истребитель МиГ-29 ВВС Украины в районе города Николаевка

Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российская авиация сбила украинский многоцелевой истребитель МиГ-29 в ДНР.

В четверг, 15 декабря 2022 года, представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков на брифинге заявил о том, что служащие российских воздушно-космических сил сбили многоцелевой истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины в окрестностях города Николаевка ДНР.

Конашенков также добавил, что с начала проведения специальной военной операции России на Украине российские военнослужащие уничтожили 344 самолёта украинской стороны.