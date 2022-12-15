ВКС России сбили истребитель МиГ-29 ВВС Украины в районе города Николаевка
Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российская авиация сбила украинский многоцелевой истребитель МиГ-29 в ДНР.
В четверг, 15 декабря 2022 года, представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков на брифинге заявил о том, что служащие российских воздушно-космических сил сбили многоцелевой истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины в окрестностях города Николаевка ДНР.
Конашенков также добавил, что с начала проведения специальной военной операции России на Украине российские военнослужащие уничтожили 344 самолёта украинской стороны.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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