МИД РФ: Ватикан извинился за высказывание Папы Римского о жестокости чеченцев и бурятов

Российский МИД получил извинения от Ватикана за высказывание Папы Римского Франциска о жестокости чеченцев и бурятов.

15 декабря официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга сообщила о получении российским внешнеполитическим ведомством извинений от Госсекретариата Ватикана за слова Папы Римского Франциска о том, что чеченцы и буряты являются самыми жестокими в рядах ВС РФ.

Святой Престол утверждает, что Ватикан относится ко всем народам России, их культурным и религиозным традициям «с глубоким уважением».

Захарова отметила, что «способность признавать свои ошибки все реже встречается в современном международном общении», ввиду чего выразила уважение по подходу Ватикана к урегулированию возникшей ситуации.